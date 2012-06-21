Виставку об’ємних панно з рослин заслуженого майстра народної творчості України Ольги Літус відкрито в Харківському художньому музеї. Усі, хто чув або добре знає і захоплюється творчістю майстрині, зможуть переконатися у неповторній красі флора-мозаїчних об’ємних панно «Сичі в гаю перекликались». Для їх створення Ольга Літус використала 14 видів рослин, вирощених в Україні. На кожній насінині, кожній кісточці — триколірний розпис.
Рукотворним дивом талановитої майстрині всі жителі Харкова та гості міста зможуть милуватися у виставковій залі музею впродовж цілого місяця.