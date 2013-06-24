Міністерство культури та інформаційної політики визнало таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, колишній об’єкт культурної спадщини — монумент на ознаменування возз’єднання України з росією в Києві у Хрещатому парку.Згідно з цим рішенням, монумент втратив статус пам’ятки історії і його можна демонтувати.

У висновку також ідеться про те, що втілений у монументі міф про «возз’єднання» двох «братніх» народів не відповідає історичним реаліям. А в умовах широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну цей міф активно використовують для обґрунтування «законності» путінських територіальних претензій. Він також частина інформаційно-пропагандистської кампанії кремля, щоб сформувати в українців викривлені уявлення про нібито «історичну бездержавність» Українського народу як «уламка» «розділеного російського народу», «штучність» України як держави.

«У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково жителі столиці називають його ярмом. Позбуваючись монументального ярма, ми звільняємося від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу», — підсумував т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, повідомляє МКіП.

Джерело: Міністерство культури і інформаційної політики