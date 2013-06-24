Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури провела зустріч з представниками авіакомпанії airBaltic. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У фокусі розмови – підтримка українських аеропортів під час вимушеного простою, а також стратегічні плани airBaltic щодо відновлення діяльності на українському ринку після відкриття авіапростору для цивільних польотів.

«Авіакомпанія airBaltic наш давній та надійний партнер: з 2019 року з аеропортів “Бориспіль” та “Львів” було перевезено понад 300 тисяч пасажирів. До речі, літак компанії airBaltic останнім покинув літовище Борисполя у лютому 2022 року, перед закриттям повітряного простору.

Сподіваємося, що авіакомпанія також однією з перших повернеться на наш ринок, щойно це стане безпечно», – прокоментував Віце-премʼєр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Довідково

Латвійська авіакомпанія airBaltic заснована в 1995 році. Його основним акціонером є держава Латвія, яка володіє 97,97% акцій. airBaltic пропонує сполучення з більш ніж 70 напрямками в Європі, на Близькому Сході, у Північній Африці та на Кавказі. Флот airBaltic складається з 47 літаків Airbus A220-300, що робить його одним із наймолодших парків у Європі.