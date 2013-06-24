Хто не мріяв заробити мільйон! У якоїсь частини мрійників задумка збулася — вони вже мають жадану суму і навіть не одну. Щоправда, далеко не всі здобули її чесним шляхом. Такі факти часом виявляють правоохоронці. Усе таємне обов’язково стає колись очевидним. Звичайно, краще не колись, а зараз. Для цього й працюють люди в погонах. І знаходять порушення закону там, де їх ніхто й не очікував.

Нині всім суспільством ми наполегливо боремося з підступною пандемією. Здавалося б, кому спаде на думку наживатися на труднощах та нещастях людей, які всіма силами намагаються здолати ковід. Але махінаторів одного з медичних закладів Черкас це осяяння таки навідало. Як встановили слідчі СБУ в Черкаській області та Національної поліції, організатором злочинної схеми стала заступниця керівника фінуправління закладу. Два роки чиновниця разом зі спільниками оплачувала неіснуючі послуги та нібито виконані роботи. Вона переказувала бюджетні кошти, які надавали на боротьбу з COVID-19, на рахунки афілійованих приватних підприємств за здійснені будівельні та ремонтні роботи для лікарні, яких вони насправді не виконували.

Слідчі встановили чималу кількість фактів, коли без підстав нараховували премії, аванси та незароблену заробітну плату. Як зазначили в безпековому відомстві, прикриваючись ковідними доплатами, фінансистка нараховувала кошти, які були в кілька разів більшими за встановлені нормою. І медичним фахівцям, і представникам різних підприємств, послугами яких нібито користувалася медична установа.

Себе чиновниця також не обділяла. Маючи десяток власних банківських карток, зловмисниця регулярно поповнювала їх привласненими коштами. Згідно з висновками експертиз, використовуючи злочинні схеми, фігуранти мали змогу привласнити 12 мільйонів гривень бюджетних коштів, які надавала НСЗУ цьому медичному закладу для боротьби з коронавірусною хворобою. Як повідомила пресслужба обласного управління СБУ, заступниці начальника фінансового управління вже оголошено підозру за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 ККУ. Це розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Слідство триває.

А ось у Каневі Служба безпеки України викрила багатомільйонну схему розкрадання корисних копалин. За даними слідства, керівник одного з підприємств регіону, в обов’язки якого входить збереження раніше видобутих корисних копалин, організував незаконну реалізацію природних ресурсів.

На території кар’єру загальною площею майже 3 гектари замість організації чіткого обліку видобутого піску посадовець незаконно реалізовував пісок комерсантам оптовими партіями. Як встановило слідство, йому вдалося під виглядом списаного майна продати щонайменше 120 тисяч кубометрів піску. Унаслідок службової недбалості державним інтересам завдано збитків у галузі надрокористування більш як на 14 мільйонів гривень.

Екскерівникові комунального підприємства повідомлено про підозру за ч. 2

ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу.

Де ж і вкрасти, якщо не на будівництві доріг! Так думали реалізатори протиправної схеми — керівник приватного підприємства та інженер технагляду, які ремонтували дорожнє покриття у Смілі. Уклавши угоди із приватною компанією, в одному з управлінь міськради не спромоглися як слід проконтролювати використання дорожниками бюджетних коштів.

За умовами угод, вартість робіт становила майже

4 мільйони гривень. Конт­роль же за якістю та обсягом виконаних робіт здійснював згаданий інженер технагляду. Саме на основі підписаних ним актів виконаних робіт і було переказано кошти на рахунки комерсантів. Внесені у документи відомості про вартість та якість використаних матеріалів виявилися недостовірними.

За висновками експертизи, яку проведено з ініціативи СБУ, на ремонті дорожнього покриття в м. Смілі зловмисникам вдалося привласнити мільйон гривень. Разом привласнювали — разом і відповідати­муть. Інженер технагляду — за зловживання службовим становищем. Керівник комерційної структури — за

ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Викриття протиправних оборудок проводили співробітники управління СБУ в Черкаській області та На­ціональної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.