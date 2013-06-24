24 лютого 2025 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Просування всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні», що стала черговим твердим сигналом міжнародного співтовариства на підтримку суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами. 93 держави проголосували «за», 18 – «проти», 65 держав утрималися. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ми вітаємо ухвалення цього документа, яким Генеральна Асамблея ООН підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами.

Згідно з резолюцією, держави-члени ООН наголосили на необхідності досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, включаючи його принципи суверенної рівності та територіальної цілісності держав, як це підкреслено в її резолюції ES-11/6 від 23 лютого 2023 року.

Генеральна Асамблея ООН наголосила на необхідності повного виконання її вимоги до російської федерації негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також її вимоги припинити бойові дії російської федерації проти України, особливо атаки на цивільних осіб та цивільні об'єкти.

Вона також закликала до негайного припинення атак на критично важливу енергетичну інфраструктуру, які підвищують ризик ядерних аварій або інцидентів.

Ухвалена резолюція підтверджує необхідність забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини згідно з міжнародним правом, вчинені на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань та судових переслідувань на національному чи міжнародному рівнях, а також забезпечення справедливості для всіх жертв і запобігання вчиненню майбутнім злочинам.

Ми вдячні державам-членам ООН, які підтримали цей документ на тлі складної геополітичної ситуації та напруження, що відчувалося в Генеральній Асамблеї ООН. Дякуємо за принциповість у відстоюванні принципів і правди попри тиск деяких впливових держав-членів і вимоги не голосувати за резолюцію України та партнерів.

За словами Міністра закордонних справ Андрія Сибіги, попри всі перешкоди українська дипломатія довела здатність відстоювати принципи та правду.

Глава МЗС також висловив вдячність європейським колегам за спільну дипломатичну роботу та зазначив, що сьогоднішнє голосування показало нову силу Європи та всіх країн-однодумців, які справді поважають міжнародне право та Статут ООН.

МЗС України вдячне всім партнерам, що докладають зусиль для досягнення миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права. Україна спільно з міжнародним співтовариством працюватиме над втіленням положень цієї резолюції.