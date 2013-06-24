3 червня, минає 100 днів з того часу, як Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Цей акт агресії є неспровокованою війною постійного члена Ради Безпеки ООН проти держави, однієї із засновниць Організації Об’єднаних Націй. Повномасштабне вторгнення стало продовженням загарбницьких дій РФ, які вона розпочала ще 8 років тому, здійснивши окупацію Криму та частини територій Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сьогодні наш народ захищає не лише своє право на існування та незалежну державу, а й безпеку Європи та всього демократичного світу. Щодня наші захисники ціною власного життя дають рішучу відсіч воєнній машині РФ та виборюють свободу та мирне майбутнє для всього континенту.

За 100 днів війни Кремль так і не досягнув головної мети - підкорення України. Натомість Росія стала найбільш підсанкційною державою у світі, а її діяльність у рамках міжнародних організацій та участь у міжнародних заходах суттєво обмежилася або припинилася. Українська армія хоробро тримає оборону і звільнила території у низці областей. Україна рішуче налаштована на повну перемогу над російським загарбником.

Україна продемонструвала надзвичайну стійкість у протистоянні брутальній силі російських загарбників. «Українське диво» стало можливим завдяки кільком факторам: високомотивованій армії, лідерству та сміливості керівництва держави, військовій допомозі та жорстким санкціям з боку партнерів, а також українському суспільству, яке продемонструвало надзвичайну єдність та солідарність у народному спротиві окупантам.

Ми вдячні десяткам країн світу, які надають значну підтримку, завдяки якій ми рухаємося до головної мети – повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Щоб зупинити злочини Росії проти українського народу, руйнування нашої економіки та шантаж всього світу голодом послідовна підтримка України повинна продовжуватися і надалі. Допомога нашій державі сьогодні – це найкраща інвестиція у мир та сталий розвиток усього людства. Головні засади для перемоги України залишаються незмінними: максимальний санкційний тиск, постачання необхідного озброєння та надання статусу кандидата на шляху до набуття повноцінного членства в ЄС.

Поки Кремль не припинить розпочату ним війну і не понесе належне покарання за свої злочини, у тому числі у вигляді компенсацій за завдані руйнування та судових вироків для воєнних злочинців, санкційний тиск має лише посилюватися. Путінський режим повинен втратити будь-який вплив у світі й можливості здійснювати зовнішню агресію, вести інформаційні та психологічні операції, поширювати корупцію та маніпулювати історією та культурою заради захисту своїх загарбницьких інтересів.

МЗС України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального Трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України. Російські злочинці мають постати перед Трибуналом так, як це було з керівництвом нацистської Німеччини.

Впевнені, що перемога України у війні стане поштовхом до оновлення загальної архітектури світової безпеки та створення дієвих механізмів, які б унеможливили повторення як російської, так і будь-якої іншої міжнародної агресії.