Після початку широкомасштабного вторгнення росії на територію України Дунайська Комісія скликала позачергову сесію, на якій засудила дії рф, а також ухвалила рішення про невизнання повноважень будь-якого представника росії чи його заступників у Комісії до відновлення миру, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів; відсторонила представників росії від усіх засідань Комісії і її робочих органів; звільнила громадян рф з дипломатичних та адміністративно-технічних посад її Секретаріату. Про це повідомляє Урядовий портал.

15 червня на черговій сесії Дунайська Комісія розпустила Підготовчий комітет Дипломатичної конференції з питань перегляду Конвенції про режим судноплавства на Дунаї, до якого також входила і росія, та створила Підготовчий комітет Дипломатичної конференції щодо режиму навігації на річці Дунай у складі виключно придунайських держав, тобто без російських представників.

Таким чином зроблено ще один крок, щоб рф не лише отримала заслужене покарання за свої дії, а і щоб питаннями розвитку судноплавства на Дунаї займалися виключно придунайські країни.

Дунайська Комісія також скоротила дипломатичну посаду радника в Секретаріаті Дунайської Комісії, яку займав представник росії, і внесла зміни в Правила процедури Комісії та цілу низку її регламентів та внутрішніх положень, згідно з якими тепер жоден громадянин росії не зможе претендувати на отримання дипломатичних чи адміністративно-технічних посад у Секретаріаті цієї однієї з найстаріших у світі міжнародних організацій.

Дякуємо за роботу українській команді та нашим міжнародним партнерам-членам Дунайської Комісії, без яких ці історичні рішення не були б можливими.