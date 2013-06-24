Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної схвалила проект адаптованої Річної національної програми (аРНП) на 2024 рік для представлення стороні НАТО. Про це повідомляє Урядовий портал.

Головна мета аРНП - підготовка України до членства в Північноатлантичному Альянсі шляхом підвищення обороноздатності як майбутнього союзника Альянсу. Всі зміни розроблені із врахуванням умов повномасштабного вторгнення росії.

“Адаптована РНП є максимально стислою та практичною, сфокусованою на реформах у секторі безпеки і оборони. У сфері демократичних трансформації чітко зафіксовано посилання на завдання, які Україна виконує на шляху європейської інтеграції. Ми провели хорошу внутрішню роботу, а також ґрунтовні консультації зі штаб-квартирою НАТО. Союзники позитивно оцінили підхід, який ми запропонували, та дали узагальнені рекомендації до проекту, які були враховані Комісією», - зазначає Ольга Стефанішина, Голова Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Вона подякувала всіх міністерствам та відомства за продуктивну роботу та наголосила, що аРНП стане важливо інструментом інформування союзників щодо трансформацій України.

Проект аРНП буде представлено союзникам 29 листопада на засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Проект Програми містить п’ять базових розділів: політичні та економічні питання, оборонні та військові питання, ресурсні питання, питання безпеки та правові питання. Визначені заходи також корелюються з порядком денним «Жінки, мир, безпека».

У частині політичних реформ, в тому числі щодо трансформації державного управління, підвищення прозорості та сприяння інклюзивному політичному процесу, Адаптована РНП скоординована та гармонізована із порядком денним реформ Уряду України для початку переговорів з ЄС про вступ, а також для реалізації рекомендацій Групи семи (G7), Міжнародного валютного фонду, Ради Європи, Організації економічного співробітництва та розвитку та інших партнерів.

Таким чином, фокус аРНП на 2024 рік зосереджений на посиленні оборонних спроможностей сектору безпеки і оборони України через розвиток відповідних систем планування, управління та контролю. Зміни відбуватимуться шляхом впровадження стандартів і найкращих практик НАТО з метою досягнення взаємосумісності з Альянсом.

Ключові зусилля будуть сконцентровані на таких напрямках:

● ефективний демократичний цивільний контроль над силами безпеки та оборони,

● забезпечення доброчесності, прозорості, підзвітності у секторі безпеки та оборони,

● трансформація оборонної політики та планування,

● модернізація систем управління та контролю,

● удосконалення системи стратегічних комунікацій,

● цифрова трансформація, кібербезпека, інформаційна безпека та обмін інформацією,

● трансформація оборонної промисловості та впровадження сучасних технологій,

● управління ресурсами,

● розширення можливостей у сфері реабілітації та реінтеграції ветеранів/ветеранок війни.

Реалізації цілей аРНП сприятимуть проекти технічної і дорадчої підтримки в межах Комплексного пакету допомоги НАТО для України.

Довідково

За підсумками Саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року лідери держав-членів Альянсу домовились про відмову від Плану дій щодо членства в НАТО. Натомість, прогрес України у впровадженні реформ, необхідних для членства в НАТО, регулярно відстежуватимуть через прогрес у індикаторах виконання аРНП. Україна запропонувала перейти від практики щорічного звітування з виконання аРНП до постійних консультацій зі стороною НАТО щодо реалізації програми в межах роботи Ради Україна-НАТО.