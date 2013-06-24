28 січня відбулось офіційне відкриття представництва компанії HD Hyundai XiteSolution за участі керівництва компанії на чолі зі старшим віце-президентом HD Hyundai XiteSolution та HD Hyundai Infracore, керівником HD Hyundai Group з проєктів відновлення України, паном Мун Чже-Йонгом, представників Уряду, Міністерства економіки України, Міністерства розвитку громад та територій України, банківського та приватного сектору. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми закликаємо міжнародних партнерів інвестувати зараз, адже перші отримають найкращі можливості. Попит на будівельну й промислову техніку високий, і ми цінуємо комплексний підхід HD Hyundai: офіс, сервіс, навчання, локалізація виробництва, співпраця з українськими компаніями. Україна має потенціал стати найбільшим ринком для відновлення цього десятиліття. Ми вдячні за готовність Hyundai інвестувати в Україну, створюючи умови, щоб українські покупці мали доступ до сучасної техніки та будували сильну й успішну державу», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Під час презентації компанія оголосила про наміри активно долучитися до проєктів відбудови. HD Hyundai XiteSolution вивчає можливості розміщення виробничих потужностей для крупновузлового складання окремих видів важкої будівельної техніки в Україні.

Додатково компанія планує відкрити митно-логістичний хаб для будівельної техніки та продукції Hyundai у одній із західних областей України, а також створити три сучасних тренінгових центри для навчання користувачів та обслуговуючого персоналу важкої техніки.

«Ми в HD Hyundai XiteSolution розглядаємо Україну як один із найважливіших перспективних ринків. Ринок будівельної техніки має значний потенціал з огляду на зростання потреб у відновленні інфраструктури. Відкриття нашого представництва в Києві є частиною нашої стратегії підтримки української економіки. HD Hyundai прагне відігравати провідну та ключову роль, не обмежуючись постачанням обладнання, а пропонуючи розумні технології та стратегії відновлення. Наша мета — сприяти створенню сучасної, інноваційної інфраструктури, яка стане основою для майбутнього розвитку України», — наголосив пан Мун Чже-Йонг.

Перші тренінгові центри будуть розташовані у Київській та Львівській областях та будуть оснащені відповідною технікою, симуляторами, та полігонами для навчання роботі з важкою технікою. Особлива увага буде приділятися роботі з обладнанням, яке відповідає стандартам Tier 4 Interim та Tier 4 Final. В планах компанії також оновлення навчального центру Агенції відновлення та розвитку інфраструктури у Білій Церкві Київської області.

Довідково

HD Hyundai XiteSolution — субхолдингова компанія HD Hyundai Group, яка координує діяльність групи у сфері важкого обладнання, будівельної та промислової техніки, об'єднуючи два дочірні підприємства HD Hyundai Construction Equipment та HD Hyundai Infracore. У 2023 році HD Hyundai Construction Equipment направила пʼять гусеничних екскаваторів у Миколаївську область для нагальних потреб з відновлення інфраструктури. Компанія планує передати ще 30 одиниць техніки на потреби ДСНС у 2025 році.