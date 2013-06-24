Рік тому уряд відновив програму компенсації 25% вартості української агротехніки — один з інструментів політики підтримки виробників «Зроблено в Україні». Нині у програмі — 152 машинобудівні підприємства, що пропонують для придбання з компенсацією 13 283 найменування техніки та обладнання.

«Розвиток українського агромашинобудування — наша стратегічна мета в межах політики «Зроблено в Україні». Програма компенсації 25% вартості агротехніки створює стабільний попит на продукцію українських підприємств і стимулює інвестиції у виробництво. Зростання переліку до 152 виробників і понад 13 тисяч моделей свідчить, що бізнес бачить ефективність програми й активно долучається. Це дієвий механізм підтримки національної промисловості, створення робочих місць і посилення конкурентоспроможності наших виробників», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За рік чинності програми до неї приєдналося 131 машинобудівне підприємство, а перелік техніки поповнився більш ніж 12,7 тис. найменувань. Найбільше розширення відбулося 2024 року — одразу після відновлення виробники активно долучалися до програми. Тоді до участі було залучено 117 компаній і понад 11 тисяч моделей. 2025-го програма продовжує стабільно розвиватися — додалося ще 14 виробників і понад 1500 нових позицій. З огляду на такий темп розвитку уряд вже запланував фінансування програми до кінця року.

Протягом року було реалізовано 6180 одиниць техніки, що забезпечило понад 4 мільярди гривень виторгу (без ПДВ) для українських виробників. Держава компенсувала 989 мільйонів гривень агровиробникам, які придбали техніку з переліку.

Завдяки зростанню замовлень українські виробники створили понад 1000 робочих місць. Програма сприяла скороченню імпорту агротехніки на 10%.

Щоб скористатися програмою, агровиробник має обрати техніку з переліку на сайті Мінекономіки, придбати її у виробника або офіційного дилера і подати заявку через уповноважений банк. Для підприємств, які хочуть внести свою продукцію до програми, є постійна процедура подання заявок. Докладно — у розділі «Промислова політика» на офіційному порталі Мінекономіки.

Програма часткової компенсації вартості української агротехніки — один із ключових інструментів політики «Зроблено в Україні», спрямованої на розвиток національного виробництва, створення робочих місць і підвищення частки переробної промисловості у ВВП.

Джерело: Міністерство економіки