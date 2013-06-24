Віцепрем’єр-­міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив про надання коштів на компенсації за знищене житло від Банку розвитку Ради Європи, повідомляє Мінінфраструктури.

«100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло від Банку розвитку Ради Європи. Відповідне рішення ухвалила адміністративна рада банку, тривають переговори про підписання рамкової кредитної угоди», — зазначив він.

За словами віцепрем’єр­-міністра, цієї суми вистачить для отримання понад 2 тисяч житлових сертифікатів для тих українців, чиє житло було знищено внаслідок російської воєнної агресії.

Олександр Кубраков підкреслив, що від початку чинності державної програми компенсацій подано більш як 11 тисяч заявок, а із січня вже придбали нові домівки 1637 українських родин на загальну суму 3,4 мільярда гривень: «Спільна робота великої урядової команди та міжнародних партнерів для відновлення України».

Як повідомляв Мінфін, днями заступник міністра фінансів Ольга Зикова взяла участь у засіданні адміністративної ради Банку розвитку Ради Європи як офіційний представник від України. Було представлено проєкт «НОМЕ. Компенсація за знищене майно», який передбачає надання Україні кредиту обсягом 100 мільйонів євро.

«Житловий сектор один з найбільш постраждалих внаслідок війни — загальні збитки оцінюють майже у 50 мільярдів доларів США. Ефективна реалізація проєкту HOME допоможе уряду надавати необхідну допомогу громадянам, домівки яких було зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій. У межах проєкту передбачено надання компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дасть змогу майже 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло», — зазначила заступник міністра фінансів.К