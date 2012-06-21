322 мільйони 133,5 тисячі гривень компенсацій для 571,6 тисячі осіб перераховано деяким категоріям споживачів електроенергії за спожиту в січні електроенергію. Ідеться про тих, хто проживає в житлових чи багатоквартирних будинках, не газифікованих і де немає або не функціонують системи централізованого теплопостачання. А також про багатодітні, прийомні родини й дитячі будинки сімейного типу з обсягом видатків у сумі 1 мільйон 400 тисяч гривень, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Оскільки із січня скасовано певну систему тарифоутворення для цих категорій населення, виникла потреба напрацювати інший механізм, який, на відміну від житлових субсидій, забезпечив би підтримку найбільш постраждалих категорій.
«Було достатньо швидко напрацьовано механізм запровадження компенсаційних виплат, коли оплату спрямовано не домогосподарству, а постачальникові. Цей механізм упроваджено до кінця опалювального періоду як короткостроковий алгоритм підтримки», — пояснив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.