Міністерство економіки завершило виплати коштів за програмою 25% компенсації за купівлю української сільгосптехніки та програмою 15% компенсації вартості енергетичної, колісної техніки, ліфтів, машин для розмінування та іншого обладнання.

«Цього року ми не лише повністю виконали зобов’язання за програмами відшкодування вартості вітчизняної техніки, а й заклали міцний фундамент для їх ефективного функціонування 2025-го. За вісім місяців чинності програми компенсації вартості сільгосптехніки аграрії отримали майже 877 мільйонів гривень, а підприємці різних галузей за місяць в межах програми 15% — понад 10 мільйонів. Наступного року також передбачено фінансування обох програм», — підкреслила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Ключові результати 2024 року.

Програма 25% для аграріїв. 3419 сільгосппідприємств оновили технічний парк, придбано 5311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн, виплачено майже 877 млн грн компенсацій. До програми долучилися 33 банки. У каталозі техніки —

11 745 найменувань від 138 виробників. Створено майже 1000 робочих місць.

Програма 15% для всіх галузей. Компенсовано понад 10 млн грн через 23 уповноважені банки, внесено 138 видів техніки від 14 виробників.

Програми реалізують у межах державної політики підтримки виробників та підприємців «Зроблено в Україні». Головна умова участі у програмах — придбана техніка має бути вітчизняного виробництва (60% локалізації для сільгосптехніки, крім комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів та спецавтомобілів сільськогоспдарського призначення (зерновозів) та 40% для іншої техніки та обладнання).

Як повідомляє Міністерство економіки, 2025 року буде збережено умови компенсації (25% для сільгосптехніки та 15% для іншої техніки і обладнання українського виробництва) та розширено перелік техніки і виробників.