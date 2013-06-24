У липні 2024 року держава виплатила роботодавцям 25,8 млн грн компенсації за працевлаштування 1006 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з яких 35 — люди з інвалідністю. Також у липні роботодавці отримали компенсації за облаштування інклюзивних робочих місць для 160 працівників з інвалідністю І та ІІ груп в сумі 11,9 млн грн. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр —міністр економіки Юлія Свириденко.

«У межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні Міністерство економіки втілює певні заходи. Наприклад, уряд компенсує підприємцям витрати за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, а також повертає частину витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Створення інклюзивного середовища й забезпечення рівних можливостей для кожного – один із пріоритетів уряду», — зазначила Юлія Свириденко.

У липні 2024 року за сприяння ДСЗ працевлаштовано 3,1 тис. ВПО.

Розмір компенсації, яку виплачують роботодавцеві за працевлаштування ВПО під час воєнного стану, становить 8 тис. гривень. Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт із внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через портал «Дія» або в паперовій формі в центрі зайнятості разом з пакетом необхідних документів.

У серпні 2023 року уряд запровадив програму надання компенсацій роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ груп. Це витрати на придбання спеціальних меблів, пристосувань, обладнання, які необхідні такій людині, щоб її робоче місце було зручним і безпечним. Відповідно до умов програми, роботодавець може отримати компенсацію за облаштування робочого місця за працевлаштованих людей з І групою інвалідності — до 106,5 тис. грн, з ІІ групою — до 71 тис. грн, повідомляє Мінекономіки.