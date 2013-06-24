Уряд змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки та обладнання: відтепер скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР). Відповідну постанову сьогодні ухвалив Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства економіки України, яке адмініструє та реалізує програму компенсації. Це один із ключових інструментів політики розвитку виробників «Зроблено в Україні». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ці зміни — крок до повної відповідності міжнародним зобов’язанням України в рамках Ukraine Facility. Ми врахували в програмі вимогу, згідно з якою до кінця 2025 року 80% державної підтримки агросектору має надаватись через Державний аграрний реєстр. Це — не лише про цифрову прозорість. Це — про ефективність використання бюджетних коштів, адресну підтримку і, зрештою, — про стимулювання додаткового попиту на продукцію українського машинобудування», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Постанова також уточнює вимоги до підтвердження статусу агровиробника: не менше 75% від реалізованої ним продукції за останні 12 звітних податкових періодів мають становити саме сільськогосподарські товари або послуги. Для новостворених підприємств ця вимога розраховується окремо по кожному податковому періоду. Також уточнено перелік звітних документів, які подають виробники техніки: вилучено застарілу форму №1-П та передбачено використання чинної статистичної звітності.

Нагадаємо, в березні учасники програми отримали першуу 2025 році виплату — 126,6 млн грн було перераховано аграріям, які придбали українську техніку у грудні 2024-го та січні 2025-го. Нові заявки — за лютий і березень — зараз опрацьовуються.

За перші три місяці року двічіоновлювався Перелік техніки. Зараз агровиробники можуть вибирати з 11 910 одиниць техніки та обладнання від 144 українських виробників.

Як працює програма

Компенсація 25% надається за сільськогосподарську техніку та обладнання, що містять не менше 60% українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій — комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів — діють спеціальні умови.

Агровиробники, щоб скористатися програмою, мають обрати техніку з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати її та подати заявку через уповноважений банк.

Виробники, які бажають включити свою продукцію до Переліку, можуть звернутися до Мінекономіки, подавши відповідну заявку на офіційному сайті.

Програма діє відповідно до постанови КМУ №130 і є одним з інструментів реалізації політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку внутрішнього виробництва, локалізацію і розвиток промислового потенціалу.