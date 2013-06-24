Одну з найсильніших міжнародних підтримок у цьому процесі надає Світовий банк. У межах спільного проєкту UIHERP «Удосконалення вищої освіти заради результатів» на розвиток спроможностей університетів та підтримку системи вищої освіти спрямовано $200 млн.

Головна мета — підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти через розвиток лабораторій, навчально-дослідницької бази, а також посилення управлінської спроможності та обміну експертизою для вивчення міжнародних практик.

Ключові напрями: $1,5 млн — інвестиції в кожен університет, що пройшов процедуру реорганізації через при/об’єд нання (укрупнення); $14,8 млн — на підтримку держбюджету для досягнення цільових показників ефективності системи вищої освіти; підтримка вступної кампанії та експертної спроможності.

Нині активно триває реалізація першого напряму — інвестиції по $1,5 млн в науково-навчальне обладнання модернізованих університетів.

Торік подано 46 заявок на пакети обладнання для лабораторій в семи університетах. Перші поставки обладнання вже почались у заклади освіти Одеси, Миколаєва та Дніпра, тендери тривають.

«Модернізація мережі — це не лише про укрупнення закладів вищої освіти чи їх злиття, а й про інвестиції в якість освіти. Мережу ми скоротили на дев’ять закладів, і в кожній ситуації посилюємо конкурентоспроможність укрупнених осередків. Завдяки проєкту Світового банку ці університети уже почали отримувати $1,5 млн на сучасне обладнання, яке дасть змогу підвищити ефективність навчання, якість наукових досліджень та кадрового потенціалу», — зазначив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

2025 року розпочнеться навчання майже тисячі академічних менеджерів середньої ланки сучасних методів управління університетами. Заплановано розширити охоплення університетів, що можуть брати участь у проєкті, і продовжити фінансування, повідомляє МОН.