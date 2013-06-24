Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості зібрало понад 50 українських виробників комплектуючих для озброєння, зокрема БпЛА, НРК, РЕБ/РЕР, для обговорення проблем та презентації нових можливостей підтримки.

«В Україні вже є ринок компонентів. Ми виробляємо багато: двигуни, корпуси, плати ініціації, підсилювачі, пропелери, пульти тощо. З’явилося навіть виробництво камер. В українській зброї має бути якнайбільший відсоток компонентів українського виробництва. Це знизить нашу залежність від зовнішніх постачальників та політичних аспектів, які часто на це впливають. Також ми набагато краще зможемо проконтролювати якість компонентів, отже і якість готового виробу», — розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Зброярі представили свою продукцію і мали змогу поставити запитання представникам Мінстратегпрому, Мінекономіки та парламенту.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр розповіла: «Питання локалізації комплектуючих до нашої зброї — це питання нашої незалежності і обороноздатності. На третьому році повномасштабного вторгнення наші українські виробники вже не просто вміють, а випускають серійно компоненти для РЕБ, двигуни і навіть камери для дронів і багато інших комплектуючих. Наше завдання — знайомити виробників комплектуючих і зброярів, які роблять готові вироби, і створювати умови для того, щоб дедалі більше виробів складалися з усього українського. Такі майданчики, як ця зустріч, допомагають нам у цьому».

Заступник міністра економіки Андрій Телюпа розповів про інструменти підтримки виробників: «З практичних інструментів Мінекономіки, які вже працюють і ми будемо розвивати, — гранти для переробних підприємств. Ці кошти на умовах співфінансування з державою можна спрямувати на закупівлю та запуск сучасного обладнання. Це допомагає підприємствам оптимізувати процеси та підвищити продуктивність. Програма ефективно поєднується з «Доступними кредитами 5—7—9%», що забезпечують пільгове фінансування для інвестицій та розширення виробництва».

Участь у дискусіях взяв член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

На заході відбулася попередня презентація нового сервісу «Бібліотека комплектуючих». Це закрита цифрова база даних українських виробників комплектуючих для засобів озброєння та військової техніки. Мета сервісу — налагодити ефективну взаємодію між компаніями, що виробляють окремі складові і готові вироби, знизити залежність від імпортних комплектуючих та розширити можливості виробництва озброєння в Україні. Бібліотеку адмініструє Мінстратегпром, який також здійснює модерацію суб’єктів господарювання та каталогу продукту. Авторизація здійснюється через сервіс «Дія».

Офіційний запуск платформи «Бібліотека комплектуючих» відбудеться після тестування та опрацювання пропозицій від виробників.

Джерело:

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості