Світовий конгрес українців підтримує нинішні зусилля уряду України, спрямовані на те, щоб звільнити українські національні святині — Києво-Печерську та Почаївську лаври від української православної церкви московського патріархату. упц мп — складова російської православної церкви в Україні й підпорядковується патріарху московському кирилу.

«Не можна допустити, щоб світова спільнота стала жертвою нової потужної хвилі російської дезінформації, яка стверджує, що українська влада нібито когось переслідує за конфесійну належність або релігійні переконання. Від часу приходу путіна до влади москва перетворила релігію на зброю та використовує російську православну церкву для поширення дезінформації, ненависті і пропаганди — передусім токсичної ідеології так званого рускава міра, одним з чільних ідеологів якої був патріарх кирил, — заявив Стефан Романів, перший віцепрезидент Світового конгресу українців. — Ми підтримуємо слова Вселенського Патріарха Варфоломія, який заявив, що російська православна церква «поділяє відповідальність за злочин агресії проти України, а також інші злочини, які стали його наслідком».