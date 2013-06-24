31 січня Уряд ухвалив зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 234 «Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції», розроблені Мінстратегпромом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ці зміни дозволять розширити можливості розробників спеціалізованих комп’ютерних програм, які використовуються у виробах ОВТ. Програмні компоненти виробів, оборонні ІТ-рішення, системи військового управління та моніторингу, програми ситуаційної обізнаності тепер визнані складовою частиною озброєння, військової і спеціальної техніки.

Відповідно, ці зміни відкривають двері для укладання держконтракту з АОЗ МО або іншим держзамовником. Це потребує певних змін та налагодження механізмів. Зокрема, для цього буде пропрацьований порядок кодифікації комп’ютерних програм, визнаних складовою ОВТ. Про результати повідомимо окремо.

Розробники такого програмного забезпечення також отримають доступ до державних сервісів, якими користуються виробники ОВТ. Зокрема, це можливість отримати статус критично важливих та, відповідно, забронювати до 100% працівників, скористатися програмою доступних кредитів для виробників ОПК — під 5% річних.

Інші державні послуги та спрощення, які з’являться в майбутньому, так само будуть доступні для розробників програмного забезпечення.

«Для перемоги нам потрібна сучасна зброя. Сьогодні програмні компоненти та софт, який дозволяє засобам працювати ефективно, займають важливе місце в системі озброєння та військової техніки. Завдяки змінам до постанови ми прирівнюємо виробників таких програм до виробників апаратних комплектуючих, що дає їм доступ до сервісів, які ми пропонуємо всім нашим зброярам. Розумна сила української зброї — це те, що відрізняє нас від ворога і дозволяє бути на крок попереду», — розповіла заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр.