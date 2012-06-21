Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Авдіївці на Донеччині правоохоронці затримали 26-річну мешканку прифронтового міста, яка намагалася продати бойові гранати. Отримавши оперативну інформацію про підприємливу жінку та її домашній арсенал, співробітники кримінальної поліції стали на заваді тому, аби небезпечні боєприпаси потрапили у вільний обіг і затримали правопорушницю якраз під спроби продати гранати. Всього у неї вилучили шість гранат Ф-1. Стосовно підозрюваної відкрито кримінальне провадження за ч.1.ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. До речі, уникнути такої відповідальності дає можливість профілактична акція добровільної здачі зброї та боєприпасів, яка саме зараз триває на Донеччині. Втім, жінка чогось не скористалася цим шансом.