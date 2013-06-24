Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою Постійного комітету Палати представників із питань розвідки Майком Тернером, конгресменами Бетті Макколлум, Джоном Джойсом, Ронні Джексоном і Тоні Гонзалесом.

Глава держави подякував Президентові США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народові за незмінне лідерство в допомозі Україні.

«Ми бачимо рішучу налаштованість американського Конгресу посилювати підтримку України і вдячні за це. Спрямування Конгресом макрофінансової допомоги Україні істотно зміцнює нашу економіку та Збройні сили», — сказав Володимир Зеленський.

Президент розповів про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони. Володимир Зеленський та члени Палати представників Конгресу США обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО та ракети до них.

«Це критично важливо, оскільки системи «Петріот» допомагають рятувати життя людей і захищати інфраструктуру. Ми розраховуємо на додаткові поставки цих систем уже найближчим часом», — зазначив глава держави, повідомляє Офіс Президента.