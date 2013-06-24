Міністерство закордонних справ провело урочисту церемонію нагородження «Почесний амбасадор України 2024. Воля до перемоги» та відзначило внесок найвидатніших особистостей і команд у зміцнення позицій України на світовій арені. У церемонії взяли участь перша леді Олена Зеленська, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, дипломати, представники державного та громадського сектору, митці, лідери громадської думки та медійники.

Церемонію відкрив командир 21 окремої механізованої бригади майор Андрій Березовський, який відзначив важливість міжнародної підтримки під час протистояння російській агресії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що українська дипломатія має обличчя — це обличчя людей, які захищають інтереси України. І йдеться не лише про офіційні переговори та дипломатів за посадою, а й про всіх, хто просуває Україну та українське у світі за покликом серця.

«Почесні амбасадори зміцнюють зв’язки між Україною та іншими країнами і суспільствами на рівні емоцій і цінностей. Для нас вкрай важливо бути присутніми не лише в рішеннях політиків, а й у серцях мільйонів людей. Створювати нові точки дотику. Знаходити нові сфери, де ми можемо об’єднуватися задля загального добробуту, безпеки та миру. Україна сьогодні як ніколи суб’єктна в цьому, але цей шлях неодмінно буде тривалим. Кожен може сприяти досягненню цієї мети. І я дякую всім, хто конкретними справами вже це робить, демонструючи волю до перемоги», — зауважив Андрій Сибіга.

Глава МЗС України висловив особливу вдячність першій леді Олені Зеленській та її команді за вагомий внесок у розвиток публічної дипломатії України і спільну з МЗС реалізацію унікальних міжнародних ініціатив, що підсилюють упізнаваність України за кордоном. Ідеться зокрема про такі проєкти: «Українська книжкова поличка», «Україномовні аудіогіди», «Глобальна коаліція українських студій» та ключовий щорічний захід публічної дипломатії «Саміт перших леді та джентльменів».

«Не тільки професійні дипломати, а й кожен і кожна з нас — амбасадори України у світі. Кожне наше слово, кожен вчинок може підтримати країну, якщо ми не мовчимо, не боїмося», — зазначила перша леді України Олена Зеленська.

Уже другий рік поспіль Міністерство закордонних справ України відзначало людей та команди, які завдяки досвіду, впливу та професійним знанням зробили внесок у зміцнення міжнародної підтримки України та створення її позитивного іміджу у світі.

Нагородження почесних амбасадорів України відбулося в номінаціях за основними напрямами публічної дипломатії: експертній, спортивній, кулінарній, науково-освітній, культурній, цифровій та економічній дипломатії, а також у номінації «Справа життя». Цього року глава МЗС започаткував особливу відзнаку в номінації «Воля до перемоги».

Номінантами відзнаки «Почесний амбасадор» стали: Наріман Джелял — у напрямі експертної дипломатії; паралімпійська збірна України — в напрямі спортивної; Маріанна Душар — кулінарної; Ірина Матяш — науково-освітньої; Андрій Різоль — культурної; команда GSC Game World — розробники гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — цифрової; Нова пошта — в напрямі економічної дипломатії; Богдан Гаврилишин — у номінації «Справа життя»; Максим Буткевич — у номінації «Воля до перемоги».

Номінантів на почесних амбасадорів вносили українські й іноземні неурядові організації, діяльність яких пов’язана з публічною дипломатією, а також організації закордонних українців, офіційно зареєстровані за кордоном. Розгляд кандидатів та визначення переможців здійснювала експертна комісія МЗС.

Джерело:

Міністерство закордонних справ