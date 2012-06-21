У наші дні соціальні мережі вже давно стали своєрідним і промовистим барометром актуальності тих чи тих проблем та нагальності їх розв’язання. Про це зокрема свідчать і гарячі дискусії, і реакція на них влади різного рівня. Якщо раніше, ще три-чотири роки тому, увага користувачів Фейсбуку більше була прикута до шокувальних історій, здоров’я, моди, туризму тощо, то нині дедалі частіше предметом обговорення, суперечок, пропозицій стають такі теми, як захист довкілля, подолання корупції, економіка, стан провідних підприємств України.
Одна з таких дискусій, у якій взяли участь понад десяток небайдужих, нещодавно спалахнула у Фейсбуці навколо вітчизняного флагмана машинобудівної галузі АТ «Турбоатом» після публікації в «УК» матеріалу заступника генерального конструктора цього підприємства Олександра Буракова «Ведмежі обійми» в рубриці «Прошу слова!» 12 липня 2018 року, № 128. А започаткував її своїм постом начальник відділу досліджень в Concorde Capital Олександр Парашій (Київ). Зокрема він, апелюючи до світового досвіду, доводить, що через встановлені державою відрахування прибутку до 75% «Турбоатом» втрачає останні конкурентні переваги… Та ніж переказувати, наведу текст дослівно.
«Турбоатом» за останні роки став справжньою дійною коровою для нашого бюджету: виплати дивідендів на користь держави просто зашкалюють. Чи довго така корова зможе протриматися?
Світовий досвід виплати дивідендів показує, що машинобудівні компанії платять найменше дивідендів із усіх секторів економіки. І воно зрозуміло, адже компанії, що хочуть залишитися конкурентоспроможними на динамічному і високотехнологічному ринку, надають перевагу інвестиціям в нове обладнання і нові розробки замість «повернення» грошей своїм акціонерам. І нормальні акціонери це розуміють і цінять. Але чомусь у випадку «Турбоатому» все навпаки: компанія за останні три роки сплатила 28 копійок дивідендів із кожної гривні продажу, що в 10 разів більше, ніж іноземні машинобудівні компанії. Чи часом не втрачає через це «Турбоатом» свої останні конкурентні переваги?
Серед секторів, що щиро платять дивіденди, можна виокремити фінансовий (фонди інвестування в нерухомість, фонди private equity, кредитні спілки) — але така в них специфіка роботи. Також чималу частину своїх доходів платять на дивіденди (і на різні податки) тютюнові компанії (як і деякі виробники важких алкогольних напоїв, але не всі) — це теж їхня фішка, щоб привабити інвесторів у неблагородні сектори. Але чому в такій дивній компанії опинився «Турбоатом»?