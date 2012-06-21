Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку проходження військової служби». Реалізація цього документа дає змогу внормувати питання, пов’язані з прийняттям, продовженням та звільненням громадян із військової служби. Зокрема, дія закону напряму допомагатиме військовослужбовцям, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період. Вони, за бажання, у законний спосіб зможуть продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися.

Глава держави ставив підпис під цим документом у присутності міністра оборони Степана Полторака та начальника Генерального штабу Віктора Муженка. Він звертався до посадовців зі словами: «Це дає вам змогу розірвати контракт із тими, хто вирішив повернутися додому, але ні на йоту не знизити боєздатність і боєготовність частин і підрозділів, передовсім, тих, котрі перебувають у зоні проведення АТО, бойових операцій із захисту нашої держави. Тим громадянам України, які уклали фактично безстроковий контракт під час особливого періоду, ми відновлюємо справедливість і даємо можливість командирам забезпечити їхнє звільнення».

Зокрема, Президент звернув увагу присутніх на те, що заміну особового складу здійснюватимуть поетапно. Згідно із законом, право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати його продовження. А звільнитися мають право ті військовослужбовці, котрі уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та служили не менше 24 місяців за контрактом.

Президент також констатував, що укладання контрактів відбувається відповідно до графіка. Його слова наводить департамент прес-служби Адміністрації Президента: «Ми стрімко наближаємося до 70 тисяч, і це свідчить про дуже високий рівень як патріотизму, так і готовності зі зброєю в руках захищати Україну. Можемо стверджувати, що за 2,5 року ми побудували нову українську армію».

А ще Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку проходження військової служби» вносяться зміни до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», до документів, пов’язаних з унормуванням деяких інших питань щодо прийняття, проходження, звільнення з військової служби. Зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» врегульовують уже питання збереження соціальних пільг військовослужбовців.

Також Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції».

Документом вносяться зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та надається право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50—55 років військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. Таке ж право отримують учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у складі добровольчих формувань, що були включені до складу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані), особи рядового, начальницького складу та добровольці, добровольці, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО.

Дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батькам вищезазначених категорій громадян, які загинули чи пропали безвісти, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО, забезпечення її проведення, також надається право на призначення пенсії за віком.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.