Завдяки добровольцям-контрактникам вікової категорії від 18 до 24 років стане можливою ротація воїнів, які давно перебувають на фронті.

Як передає Укрінформ, про це в телеефірі сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Він нагадав, що контрактники 18-24 служитимуть винятково в частинах на лінії зіткнення і на найбільш ризикованих бойових посадах.

«Це чітко означені бойові посади, на яких люди найбільше ризикують на лінії бойового зіткнення. Це такі посади, як: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник», - перерахував Лазуткін.

При цьому він відкинув висловлювані думки про несправедливість високого матеріального заохочення у новому контракті 18-24, нагадавши, що він стосується також українців віком до 25 років, які раніше долучилися до армії.

«Ті військовослужбоці, які давно служать, обурювалися цією ситуацією і вбачали в цьому несправедливість. Вони казали, що люди зазначеної вікової групи не підлягають мобілізації і за інших умов, можливо, не долучилися б до Сил оборони. Я нагадаю, що винагорода в 1 млн грн передбачається і тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до набрання чинності відповідної постанови уряду. Тобто прирівняли людей, які служать давно і які зараз підписали контракт. І в цьому питанні справедливості дотримано», - вважає Лазуткін.

Також, за його словами, у бойових бригадах на фронті чекають на контрактників 18-24, бо це дасть змогу нарешті проводити ротації втомлених бойовими діями бійців.

«Я спілкувався з представниками тих частин і бригад, куди йтимуть служити ті люди, які зараз підписують контракт. А це славетні наші бригади: 95, 92, 10, 28, 38, 72. І всюди казали, що ці хлопці дуже потрібні, що ці контрактники дозволять частіше робити ротації тих людей, хто воює в окопах на лінії бойового зіткнення. Їх прийматимуть як своїх і максимально адаптуватимуть у колективі. До речі, 14 днів відведено після базової фахової підготовки на адаптацію в бригаді. І люди, які прийматимуть їх у бригаді - командири спостерігатимуть ще під час навчання за цими контрактниками. Тобто процес інтеграції продуманий, і в бригадах їх чекають. Обурення, мовляв, несправедливістю в цих бригадах немає, бо це реальна допомога людьми, які будуть вмотивовані й матимуть хорошу підготовку», - зазначив Лазуткін.

Він нагадав, що контрактними умовами з добровольцями віком 18-24 роки передбачено 45 днів базової підготовки, 14 днів фахової і 14 днів адаптації в бригаді.

Як повідомляв Укрінформ, українці віком до 25 років, зокрема, й ті, які вже служать у війську, отримуватимуть 1 мільйон гривень за умов підписання контракту із ЗСУ.