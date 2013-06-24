«Рішення про надання нового безпекового пакета від Сполучених Штатів вартістю мільярд доларів із найсучаснішою зброєю — найкращий контраргумент для тих, хто стверджує, що нібито немає довіри між Україною та США», — підкреслив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону «Єдині новини». За його словами, надання нового пакета допомоги США руйнує твердження російської пропаганди про те, що партнери нібито не знають, куди йде надана Україні зброя. «Партнери все знають, і є високий рівень довіри. Просто треба зберігати холодний розум і перемагати в інформаційній війні», — наголосив Дмитро Кулеба.

Міністр нагадав, що за останні кілька тижнів було вже кілька оголошень від США про надання нової зброї, а загалом із серпня 2021 року надано вже 18 пакетів безпекової підтримки. Він висловив вдячність за ці рішення президентові США Джозефу Байдену, повідомляє МЗС.