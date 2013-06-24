Міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся в Києві з головою аудиторської ради Ukraine Facility Мареком Белкою, заступником голови Хайсом де Врісом і членом ради Гуннаром Вельцгольцем.

Європейська комісія створила аудиторську раду в червні 2024 року. Вона діятиме до кінця червня 2028-го. Її місія — забезпечення прозорості та ефективності фінансової допомоги в межах Ukraine Facility у співпраці з урядом України. Ukraine Facility передбачає спрямування Україні у 2024—2027 роках 50 млрд євро, з яких бюджетна підтримка — 38,27 млрд євро.

У лютому 2025 року Європейська комісія оголосила про завершення формування аудиторської ради Ukraine Facility, призначивши трьох фахівців у галузі фінансового контролю та управління. Від України відповідальним за аудит виконання Плану України для реалізації інструменту Ukraine Facility визначено Міністерство фінансів. Сторони підписали меморандум, мета якого — створення основи для співпраці між Мінфіном та аудиторською радою. Це дасть змогу зміцнити систему фінансового управління та контролю, прозорість у реалізації Ukraine Facility зокрема через обмін інформацією, звітами та іншими документами, а також тісний діалог між інституціями.

«Міжнародна підтримка — важливий інструмент для забезпечення фінансової стабільності в умовах повномасштабної війни. З лютого 2022 року Україна одержала значний рівень бюджетної підтримки, зокрема від ЄС, що є свідченням солідарності міжнародної спільноти з нашою державою та довіри до уряду України. Прозорість і підзвітність у використанні коштів донорів — ключовий актив у нашій співпраці. Мінфін залишається відкритим до взаємодії з європейськими партнерами для посилення ефективності використання допомоги», — зазначив Сергій Марченко.

За 2024 рік у межах програми Ukraine Facility до держбюджету вже надійшло 16,1 млрд євро. Найближчими днями Україна очікує на наступний транш обсягом 3,5 млрд євро, повідомляє Мінфін.