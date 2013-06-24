29 травня відбулося XXХІI засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління. Засідання пройшло у змішаному форматі під головуванням Міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова.

У заході взяли участь перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, керівник відділу «Належне управління і верховенство права» Представництва Європейського Союзу в Україні Асьєр Сантільян Лузурьяга, народні депутати України, представники апарату Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів, міністерств економіки, фінансів, юстиції, цифрової трансформації, аграрної політики та продовольства, охорони здоров’я, Національного агентства з питань державної служби, Державної аудиторської служби, громадських організацій та іноземні партнери.

Під час засідання заслухали такі питання: виконання у 2023 році Комунікаційного плану реформи державного управління та розгляд пропозицій на 2024­й; оптимізацію робочих процесів і процедур в центральних органах виконавчої влади; упорядкування структури апарату міністерств.

По закінченні було підтримано пропозицію ухвалити протокольне рішення Координаційної ради з питань реформування державного управління: підтримати та рекомендувати внести на розгляд уряду проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання впровадження процесного підходу в центральних органах виконавчої влади»; підтримати та рекомендувати внести на розгляд уряду проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про проведення оптимізації типових робочих процесів у центральних органах виконавчої влади в 2024 році»; розробити проєкт акта щодо відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. №179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», повідомляє Служба Міністра Кабінету Міністрів.