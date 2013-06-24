— Наталіє Володимирівно, 2022 року Державний архів Одеської області здобув друге місце у Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад». Це дуже високий результат і визнання. Розкажіть про конкурс і його мету.

— Організатор конкурсу — Національне агентство України з питань державної служби. Конкурс проводять щороку на засадах добровільності, відкритості і прозорості. Учасниками можуть бути суб’єкти, які надають освітні послуги в галузі професійного навчання посадових осіб органів публічної влади, депутатів місцевих рад та проводять внутрішнє навчання. Саме в номінації «Внутрішнє навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування» Держархів здобув друге місце. До слова, на першому місці в цій номінації Апарат Верховної Ради України, на третьому — Державна служба України з безпеки на транспорті. Мета конкурсу — відбір, відзначення і поширення найкращих практик упровадження освітніх інновацій в системі професійного навчання посадовців.

— Яким був шлях до визнання?

— Одне із завдань Держархіву — підвищення рівня професійної компетентності службовців, до обов’язків яких належить забезпечення організації і ведення документообігу й архівної справи. Зрозуміло, що зацікавлених у такому навчанні велика кількість. Таку роботу проводили завжди, але з 2021 року цей напрям діяльності набув системності. Тепер в організації навчального процесу використовують найкращий вітчизняний і закордонний досвід, вивчають аналіз потреб у професійному навчанні службовців Одещини та здійснюють планування з урахуванням методичних рекомендацій НАДС і Державної архівної служби України.

Держархів показав спроможність проводити регіональні, міжрегіональні і навіть міжнародні навчальні заходи для вивчення найкращого досвіду й упровадження сучасних ініціатив. Завжди шлях до визнання тернистий, але злагоджені дії й командна робота сприяють успіху.

— Чи затребувані навчальні послуги Держархіву?

— Виклики, пов’язані зі світовою економічною кризою, пандемією, воєнною агресією й повномасштабним вторгненням росії на територію України потребують нових підходів до реалізації завдань. Оскільки архівні установи вразливі й потребують особливого ставлення, необхідно вдосконалювати форми і методи проведення консультацій і внутрішнього навчання для збереження найціннішого історичного скарбу, що міститься в архівних фондах Одещини. Упровадження навчальних інновацій у Держархіві дало змогу забезпечувати оперативне доведення рекомендацій Укрдержархіву та інших центральних органів влади до фахівців Одещини, робити це ефективно й на високому професійному рівні. 2022 року проведено 17 семінарів, у яких взяли участь більш як тисяча посадовців Одещини. В умовах, продиктованих сьогоденням, зручніша дистанційна форма навчання, але настане час, коли зможемо зустрічатися очно, що дає вищі результати.

— Проведення навчання на високому професійному рівні — окреме питання. Адже це потребує вмінь і навичок.

— Так склалося, що мій попередній професійний досвід, а це понад 15 років праці з навчання високопосадовців органів влади півдня України в ОРІДУ НАДУ при Президентові України, знання, вміння, навики, а головне — відповідальність, загартована у проведенні сотень комунікативних заходів обласного, всеукраїнського і міжнародного рівнів, а ще робота в команді високопрофесійних фахівців — усе це тепер використовую в Державному архіві Одеської області. І потрібно залишатися патріотом обраної справи. Адже від кожного з нас залежить майбутнє України, особливо нині — на шляху до Перемоги.