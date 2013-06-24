У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський узяв участь у сьомому засіданні коаліції охочих, на якому співголовували Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Лідери скоординували спільні позиції напередодні переговорів із Президентом США Дональдом Трампом. Партнери говорили про те, як припинити вбивства якнайшвидше, і напрацьовували спільний погляд на те, якою має стати мирна угода. Учасники засідання наголосили на чіткій підтримці незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не можна змінювати силою. Партнери мають спільну позицію стосовно того, що ключові питання мають вирішувати за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, рф.

Лідери підтримали рішення США щодо готовності взяти участь у гарантіях безпеки для України. Володимир Зеленський зазначив, що ці гарантії мають бути практичними, давати захист на землі, в небі та на морі, а також розроблятися за участю Європи.

Президент України подякував усім партнерам за корисну зустріч.

Зустрічаючись із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Володимир Зеленський наголосив: «Зараз дуже важливо, щоб Європа була такою ж єдиною, як і на самому початку, як у 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна. Ця єдність справді допомагає досягти реального миру, і вона повинна залишатися міцною».

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого тривалого миру.

Глава держави наголосив, що передусім потрібно зупинити вбивства. У російського керівника багато вимог, але не всі з них відомі.

«Якщо їх дійсно стільки, скільки ми чули, то на їх опрацювання знадобиться час. Зробити це під тиском зброї неможливо. Тому необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточною угодою. Ми говоритимемо про це у Вашингтоні», — зауважив Володимир Зеленський.

Він акцентував, що справжні переговори можуть розпочатися там, де зараз проходить лінія фронту. За словами глави держави, будь-які територіальні питання мають обговорювати лише лідери України та росії на тристоронніх переговорах: Україна, США, росія. Президент наголосив, що рф уже 12 років не може захопити Донецьку область, а Конституція України унеможливлює відмову від територій.

Під час зустрічі докладну увагу приділили гарантіям безпеки, а саме готовності Сполучених Штатів співпрацювати з Європою та конкретним складовим архітектури безпеки. Це зокрема безпековий елемент, що працюватиме, як стаття 5 НАТО, а також сильна українська армія та членство України в ЄС.

«Не може бути поділу між Україною та Молдовою — це, на мою думку, було б украй поганим кроком. Якщо такий поділ відбудеться, це автоматично означатиме, що Європа розділена щодо України, що у Європи немає спільної та сильної позиції щодо гарантій. Багато хто в Європі вважає, що такий поділ лише погіршить ситуацію», — зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави та Президент Єврокомісії говорили про оборону й домовилися більше працювати над такими програмами, як SAFE.

Окрему увагу було приділено санкційному тиску на росію та підготовці 19-го пакета санкцій. За словами Урсули фон дер Ляєн, його можуть ухвалити у вересні. Також сторони обговорили підтримку програми шкільного харчування. Володимир Зеленський звернувся із проханням допомогти їївдосконалити, повідомляє Офіс Президента.