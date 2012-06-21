Днями у Приморському суді Маріуполя відповідним рішенням ще на два місяці подовжили строк тримання від вартою Валерія Кірсанова (позивний «Даішник»), якого звинувачують у корегуванні обстрілу житлового мікрорайону Восточний Маріуполя у січні 2015 року. Термін перебування в Маріупольському СІЗО фігуранта кримінального провадження закінчувався 5 квітня, а тому прокурор Марина Лук’янченко наполягла на продовженні арешту. На її думку, спільник проросійських незаконних збройних формувань міг би отримати можливість виїхати на тимчасово окуповану територію краю, а потім заховатися в сусідній Росії. Врахувавши це, суд збільшив перебування «Даішника» за ґратами ще на 60 днів — до 25 травня.
Правоохоронці затримали свого колишнього колегу Валерія Кірсанова 24 січня 2015 року — того самого дня, коли бойовики за участі російських кадрових військових із реактивних систем залпового вогню «Град» і «Ураган» обстріляли житловий мікрорайон Восточний. Тоді було зроблено понад сотню залпів, а снаряди потрапили у житлові багатоповерхові та приватні будинки, школи, дитячі садки, магазини, ринок. Від потужного обстрілу загинули 30 маріупольців, а ще 117 зазнали поранень.
За версією затриманого «Даішника», він передав російському офіцеру під позивним «Попіл» координати двох блокпостів ЗСУ на Виноградному та Таганрозькій, але «Гради» чогось вдарили по мирних людях. «Восточному капець… — Так, я знаю, сильно влучили. — А що так неакуратно? — А хто його знає. — Вітер? — Мабуть…» Це невеликі уривки із зафіксованих спецслужбами телефонних розмов Кірсанова із командирами підрозділів бойовиків під позивними «Горець», «Кавказ» і «Попіл».
У червні 2016 року йому винесли вирок — позбавлення волі на 9 років за звинуваченнями у здійсненні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст. 258-3 та ч.1 ст.263 КК України (участь у терористичній групі та незаконне поводження зі зброєю). Проте звинувачений у причетності до трагедії на Восточному і загибелі людей подав апеляцію, а тому резонансну справу передали на повторний розгляд. Окрім нього, Генеральна прокуратура також повідомила про підозру трьом офіцерам Збройних сил Російської Федерації, встановивши їхню причетність до обстрілу житлових кварталів Маріуполя.