Республіка Корея виділить 4,76 млн дол. на підтримку цифрової трансформації українського Уряду. Угоду про це підписали 14 квітня в Києві представники Програми розвитку ООН (ПРООН) та Корейського агентства з міжнародного співробітництва (KOICA). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Кошти підуть на трирічний проект, який триватиме до 2027 року. Його мета — зробити роботу Уряду ефективнішою, прозорішою та зручнішою для самих держслужбовців. Реалізовуватимуть ініціативу Мінцифри, ПРООН та Секретаріат Кабінету Міністрів України.

«Мета Мінцифри — максимально спрощувати взаємодію з державою як для громадян, так і для тих, хто надає ці сервіси. Ми вдячні Республіці Корея за підтримку важливої ініціативи, що допоможе зробити роботу державного сектору більш ефективною», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У межах проекту заплановано два ключові напрями:

Модернізація цифрових інструментів для управління проектами в міністерствах, а також створення електронних послуг для держслужбовців.

Навчання держслужбовців цифрових навичок, щоб вони могли ефективно користуватися новими системами.

Одним з елементів проекту стане впровадження спеціального сервісу Дія для держслужбовців — Дія.Офіс, який допоможе спростити адміністративні процеси та покращити взаємодію між установами.