Міністерство охорони здоров’я України отримало від уряду Кореї ще 70 швидких для надання невідкладної медичної допомоги під час війни. Раніше в Україну було доставлено 30 автомобілів, тож загалом Корея передала нам як гуманітарну допомогу 100 машин.

Автомашини використовуватимуть для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями. Швидкі обладнано засобами, якими можна надавати життєво необхідну допомогу пацієнтам під час медичного транспортування.

«Повномасштабна війна значно збільшила потребу у транспортних засобах для швидкої евакуації постраждалих. Наша медична інфраструктура постійно перебуває під обстрілами й атаками армії рф. Понад 500 автомобілів невідкладної допомоги було знищено, пошкоджено або захоплено ворогом. Дякуємо уряду Кореї й особисто панові Послу Кіму Хьонг Те за підтримку нашої медичної системи та надану допомогу. Завдяки переданим машинам швидкої допомоги наші героїчні медики рятуватимуть життя людей у будь­яких умовах», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

З початку повномасштабної війни Корея неодноразово допомагала системі охорони здоров’я України, надсилаючи вакцини, медичні вироби, лікарські засоби, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.