Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали Грантову угоду за проєктом банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Обсяг передбачених коштів — 15 млрд дол. США. Це кошти з Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) Світового банку. Фінансування здійснюється за рахунок внеску США загальним обсягом 20 млрд дол. США у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA).

Кошти від США буде спрямовано на виплату заробітної плати працівників охорони здоров’я, освіти, служб швидкого реагування та державних службовців, допомогу малозабезпеченим сім’ям, ВПО, особам з інвалідністю, а також сім’ям з дітьми (під час вагітності й пологів, народження, всиновлення, одиноким матерям).

«У 2025 рік ми входимо з упевненістю щодо своєчасного та в повному обсязі фінансування всіх основних потреб соціального та гуманітарного напрямів. Вдячний США за сприяння в імплементації механізму ERA, який змушує росію платити за збитки Україні, та оперативне вирішення всіх технічних питань, щоб кошти були доступними з кінця 2024 року», — зазначив Сергій Марченко, повідомляє Мінфін.