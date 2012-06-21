Міністерство охорони здоров’я, оприлюднило дані щодо того, українці яких вікових груп найбільше хворіють на коронавірусну недугу. Так, як повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, серед тих, хто підчепив коронавірусну інфекцію, найбільше людей віком від 30 до 49 років – майже 38% від усіх хворих, 18-29 років – 17%, 50-65 – 30%, 65 і більше – 6%.
Тобто тих, хто захворів, віком від 18 до 49 років – майже 50%.
За його словами, це свідчить про те, що люди старшого віку дослуховуються до порад влади, дотримуючись карантинних заходів. Решта ж зневажливо ставляться до загрозливої ситуації.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»