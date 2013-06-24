У Вашингтоні відбулася зустріч заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександра Балануци та голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) бригадного генерала Олександра Яковця з делегацією Корпусу інженерів армії США, яку очолив командувач Північноатлантичного дивізіону бригадний генерал Джон Ллойд. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час зустрічі сторони обговорили напрямки подальшого стратегічного партнерства між ДССТ та Корпусом інженерів армії США. Зокрема, увагу було зосереджено на викликах у будівництві фортифікаційних споруд, розмінуванні та захисті об'єктів критичної інфраструктури.

«Досвід, який має Корпус інженерів Армії США, допоможе трансформувати Державну службу спеціального транспорту. Застосування практик та організаційних моделей американських інженерів допоможе підвищити ефективність робіт ДССТ. Ми готові використовувати досвід партнерів задля швидкого розвитку наших служб», – зазначив Олександр Балануца.

Сторони також звірили стан виконання поточних проектів, що реалізуються за підтримки американських колег, та окреслили плани їх подальшого розвитку.

«Партнерство між нашими двома організаціями є взаємовигідним для обох країн, і ми з нетерпінням чекаємо продовження діалогу. Сподіваємося незабаром знову зустрітися особисто, щоб більш детально визначити довгострокові цілі та бачення», – сказав командувач Північноатлантичного дивізіону Корпусу інженерів армії США бригадний генерал Джон Ллойд.

Окремою темою стало навчання, а саме підготовка та підвищення кваліфікації українських спеціалістів у сфері проектування, будівництва та контролю. Також досягнуто конкретних домовленостей з цього питання.

«Багатовікова практика виконання Корпусом інженерів США завдань з розмінування місцевості, будівництва та реконструкції обʼєктів інфраструктури, зокрема спеціального призначення, надасть змогу швидко адаптуватись до викликів сьогодення, зумовлених повномасштабним вторгненням росії, та набути спроможностей для реалізації планів з відновлення нашої країни», – підсумував домовленості голова Адміністрації ДССТ бригадний генерал Олександр Яковець.

Корпус інженерів Армії США відомий своїми стратегічними проектами будівництва та реконструкції, серед яких проекти післявоєнної відбудови Європи (план Маршалла), реконструкція Іраку, післявоєнна реконструкція Боснії та Герцеговини, а також численні інфраструктурні проекти в Південній Кореї.