Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У межах міжнародного проєкту «Вища освіта України» коштом потужних фінансових інституцій, серед яких Європейський інвестиційний банк і Північна екологічна фінансова корпорація, у нашій державі модернізують і реконструюють будівлі університетів. У цю програму потрапила й Полтавська політехніка, де запланували модернізувати близько двадцяти корпусів та гуртожитків.
Австрійська компанія вже виконала аудит цих будівель, до липня визначать переможця тендеру і почнеться фінансування проєкту.
Передусім керівництво Полтавської політехніки хоче повернути до життя корпуси, що розташовані у центрі Полтави, але з певних причин тривалий час не використовуються за призначенням. Хоча це будівлі із славним історичним минулим. Їх термомодернізують, замінять там комунікації, відремонтують дах і внутрішні приміщення. Таким чином полтавці виконають постанову Кабінету Міністрів України про економію опалення вишами.
Корпуси Полтавської політехніки відреставрують за кошти міжнародних спонсорів
Олександр ДАНИЛЕЦЬ,