Корупція – це така ж зброя, як і російські ракети, тому маємо боротися з нею так, як боремося з ворогом. Про це Віце-прем'єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita. Вона пояснила, що росія роками корумпувала Україну, призначаючи на важливі посади своїх людей. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Однак, якщо українське суспільство демонструє здатність успішно бити окупантів на фронті, то так само ми зможемо боротися з корупціонерами всередині країни», – додала посадовиця.

За її словами, гучними антикорупційними справами держава почала демонструвати тверду політичну волю. Але також необхідні глибокі системні зміни, які б дали українцям змогу жити в чесній країні. Почати передусім потрібно з себе: не брати самому та не давати хабарів.

«Найголовніше у боротьбі з корупцією – це політична воля. Вона є у Президента й Уряду. Тож ми будемо боротися. Процес очищення є незворотним!» – наголосила Віце-прем’єр-міністр.