Корупція — така сама зброя, як і російські ракети, тому маємо боротися з нею так, як боремося з ворогом. Про це віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita. Вона пояснила, що росія роками корумпувала Україну, призначаючи на важливі посади своїх людей, повідомляє пресслужба відомства.

«Однак якщо українське суспільство демонструє здатність успішно бити окупантів на фронті, так само зможемо боротися з корупціонерами всередині країни», — додала посадовиця. За її словами, гучними антикорупційними справами держава почала демонструвати тверду політичну волю. Але необхідні глибокі системні зміни, які б дали українцям змогу жити в чесній країні. Почати передусім потрібно із себе: не брати самому й не давати хабарів. «Найголовніше у боротьбі з корупцією — політична воля. Вона є у Президента й уряду. Тож ми будемо боротися. Процес очищення незворотний», — наголосила віцепрем’єр-міністр.