Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали угоду про фінансування нового проєкту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE). Завдяки цьому Україна отримає перший транш для реалізації проєкту вже цього місяця.

Загалом у межах проєкту передбачено залучення фінансування обсягом 432 мільйони доларів.

Головна мета DRIVE — відновлення транспортної інфраструктури. Він передбачає капітальний ремонт автомобільних доріг і мостів у 19 регіонах України, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також надання технічної допомоги та управління проєктами.

«Втілення проєкту DRIVE допоможе забезпечити безперебійну роботу логістики, модернізувати транспортну інфраструктуру та розвинути ключові транзитні маршрути. Це сприятиме відновленню України та її інтеграції до європейської транспортної системи», — зазначив Олексій Кулеба, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.