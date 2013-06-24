Торік місцеві громади добровільно перерахували на потреби Збройних сил України понад 16 мільярдів гривень. Міністерство оборони робитиме все можливе, щоб ці кошти використовувати прозоро і максимально ефективно. На цьому наголосив заступник міністра оборони Юрій Джигир під час онлайн­включення в публічні діалоги «Децентралізація на зв’язку», які провели в Українському кризовому медіа­центрі. Учасники заходу обговорили фінансову та матеріальну підтримку органами місцевого самоврядування сектору безпеки та оборони в період воєнного стану. Зокрема, важливість створення чітких механізмів для долучення органів місцевого самоврядування до матеріального забезпечення ЗСУ.

«2023 року від громад була значна підтримка. Вона залишається значною навіть на тлі тих астрономічних коштів, якими оперує сектор безпеки та оборони України з огляду на шоковий стан ведення бойових дій. Ці кошти слугували своєрідним фінансовим буфером для військових частин, даючи змогу швидко реагувати і задовольняти певні поточні потреби», — прокоментував Юрій Джигир.

На кошти, які надали громади, закуповували широку номенклатуру товарів: техніку і озброєння, оптичні та тепловізійні прилади, засоби зв’язку. Частину коштів спрямовували на виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки. За словами заступника міністра оборони, субвенції, які не було використано 2023 року, перейшли на 2024­й.

«Ці залишки допомогли пройти перші місяці 2024 року до того моменту, як запрацював механізм автоматичного перезарахування на військові частини військового ПДФО. Уряд ухвалював управлінські рішення про спрямування додаткових коштів, щоб військові частини максимально оперативно пройшли перші місяці до початку перерозподілу ПДФО. Сподіваємося, що працюватимуть кілька інструментів, і субвенції 2024 року також надходитимуть і їх використовуватимуть за належною номенклатурою», — цитує Юрія Джигиря Міноборони.