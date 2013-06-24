Питання розвитку розподіленої енергогенерації та посилення енергетичної безпеки країни обговорювали на нараді за участі бізнесу, представників державної та регіональної влади в Києві 4 червня. У заході, який ініціювало Міністерство економіки, взяли участь представники Міненерго, Міндовкілля, Укренерго, Нацбанку, обласних адміністрацій, Федерації роботодавців України, галузевих об’єднань, банків та підприємств.

Удари агресора по об’єктах електроенергетики призвели до втрати Україною до 9 ГВт потужностей та істотного дефіциту електроенергії. Прискорити відновлення енергопотужностей країни та одночасно забезпечити більшу стійкість системи електроенергетики може розвиток розподіленої генерації та резервного енергопостачання. Зокрема йдеться про альтернативну генерацію і балансуючі потужності — невеликі електростанції на біопаливі, високоманеврові електростанції, що працюють на газі, системи накопичення енергії тощо.

Як зазначали під час наради, держава прагне створити максимально сприятливі умови для бізнесу, який реалізує проєкти розподіленої генерації. Так, скорочено терміни видачі та погодження технічних умов для приєднання до електромереж, зменшено кількість документів, які потрібно для цього подати, скасовано зайві інструменти регулювання, наприклад оцінку впливу на довкілля. Готують законопроєкт про звільнення від оподаткування імпорту обладнання для електрогенерації, повідомляє Міністерство економіки.