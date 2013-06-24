Українці активно використовують кошти державних програм, зокрема «Зимової єПідтримки», спрямовуючи їх на найнеобхідніше. 56% загальної суми витрат пішли на оплату комунальних послуг, що підкреслює критичну важливість цієї підтримки в зимовий період.

«Програма «Зимова єПідтримка», ініційована Президентом, виконує своє головне завдання — допомагає людям у складні зимові місяці. 56% отриманих коштів люди спрямували на оплату комунальних послуг. Частина коштів пішла на мобільний зв’язок, українські ліки та книжки, транспортні та інші послуги — не лише забезпечення базових потреб, а й підтримка українського бізнесу. Ці гроші залишаються в економіці, сприяють створенню робочих місць та наповнюють бюджет через податки, які йдуть на фінансування наших Сил оборони», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

До найпопулярніших категорій витрат увійшли: комунальні послуги — 3,8 млрд грн (56% витрат); телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок — 1,4 млрд грн; заклади харчування — 386 млн грн; ліки — 189 млн грн; комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 187 млн грн; благодійність — 177 млн грн; книжки та інша друкована продукція — 147 млн грн; залізничні пасажирські перевезення та громадський транспорт — 90 млн грн; кінотеатри — 47 млн грн; поштові послуги — 42 млн грн; кабельне, супутникове та інше платне телебачення й радіопослуги — 29 млн грн.

Витрати охоплюють програми «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек» з 25 жовтня 2024 року по 1 лютого 2025-го. Загальна сума коштів, які українці витратили за цей період, становить 6,7 млрд грн з отриманих 9,6 млрд.

На 17 лютого загальна кількість заявок на виплату 1000 гривень, поданих через «Дію» та банки-партнери, сягнула 12 млн, із них майже 3 млн — на виплати на дітей, повідомляє Мінекономіки.