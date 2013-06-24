Тривалий період реабілітація дітей з інвалідністю мала недостатній рівень фінансування. Тому тисячі родин з дітьми, які мають інвалідність і потребують підтримки в реабілітації, взагалі не могли отримати її або зробити це вчасно. Завдяки злагодженій взаємодії Мінсоцполітики та Міністерства фінансів 2024 року держава надала достатньо коштів, щоб забезпечити реабілітацією всіх дітей, які цього потребують. За першу половину 2024-го на ці потреби спрямовано 303 мільйони гривень,а послуги з реабілітації змогли отриматипонад 5600 дітей.Це в півтора раза більше, ніж за весь 2023 рік (183 мільйони гривень), і в 1,8 раза більше, ніж навіть довоєнного 2021-го (165 мільйонів гривень).

«Родини, що виховують дітей з інвалідністю, які потребують реабілітації, можуть звертатися до держави по відповідні послуги. А Мінсоцполітики активно працює, щоб постійно розширювати перелік надавачів відновлювальних послуг»,— наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Нагадуємо, щопослуги з реабілітації длядітей з інвалідністюнадають безплатно, адже їхню вартість реабілітаційним закладам оплачує держава, повідомляє Мінсоцполітики.