Ідеться про Чугуївську центральну лікарню ім. М.І. Кононенка, яка постраждала ще в перший рік повномасштабної війни під час активних бойових дій в області. Медзаклад відновлять коштом фандрейзингової платформи United24. Загальна вартість робіт — понад 16,7 млн грн.

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок ухвалив постанову про розподіл коштів спеціального фонду державного бюджету на відновлення медзакладу. Зокрема, кошти з рахунку United24 буде розподілено Міністерству охорони здоров’я для надання субвенції з держбюджету бюджету Чугуївської міської територіальної громади. Це дасть змогу здійснити поточний ремонт приміщень медзакладу.

Харківська область від початку повномасштабного вторгнення, як й інші прифронтові регіони, перебуває під постійними артобстрілами й авіаударами росії. Восени 2022 року внаслідок ракетного обстрілу та вибухової хвилі було пошкоджено майже всі будівлі та приміщення Чугуївської лікарні, водопровідну та електромережу, весь автомобільний транспорт і медичне обладнання.

За сприяння місцевої влади в лікарні вже відновили покрівлю та асфальтне покриття на території медзакладу, встановили двері замість понівечених тощо. З допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста та організації «Кімонікс Інтернешнл Інк.» (Chemonics International, Inc) було проведено відновлювальні роботи з монтажу металопластикових дверей та вікон. Завдяки урядовому рішенню вдасться повністю відновити всі приміщення медзакладу. Це вкрай важливо, оскільки лікарня працює на прифронтовій території й надає великий перелік медичних послуг.

На Харківщині за понад два роки повномасштабної війни росіяни зруйнували вщент 25 об’єктів медзакладів та ще 331 об’єкт істотно пошкодили. 192 об’єкти медзакладів області вже відновлено повністю і ще 113 — частково, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.