Американський зонд OSIRIS-Rex, який перебуває зараз у 320 мільйонах кілометрів від Землі, зблизився з астероїдом Бенну і взяв з його поверхні зразки ґрунту. Контакт був підтверджений в середу в 01.12 за київським часом.

Для проведення операції заздалегідь була обрана точка в кратері діаметром близько 20 метрів в північній частині астероїда. Розмір же самого астероїда – майже 500 метрів.

За даними NASA, штанга зі спеціальним пристроєм для забору ґрунту торкнулася поверхні астероїда всього на 16 секунд. У цей момент одна з капсул з азотом викинула хмару стисненого газу, під впливом якого частки ґрунту осіли на внутрішній поверхні пристрою.

Наскільки успішною була операція і скільки ґрунту вдалося зібрати, стане відомо не раніше суботи. За даними NASA, зонд повинен відійти від астероїда і розгорнути сонячні батареї. Тільки через деякий час апарат для забору зразків буде підведено до бортової відеокамери.

Капсула з грунтом буде доставлена на Землю у 2023 році.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»