Перше засідання новообраної обласної координаційної ради козацтва відбулося на базі Запорізької спеціалізованої школи-інтернату «Козацький ліцей». За даними голови ради Костянтина Рижова, за рівнем патріотичного виховання заклад посідає одне з провідних місць в області. У школі працює кілька гуртків «Спасу», учні успішно опановують основи національних бойових мистецтв, вивчають народні звичаї та традиції. Також школярі долучилися до веб-проекту «Українське патріотичне козацтво».
Ще одним пріоритетним напрямком є інформаційна безпека. Заступник голови ради Дмитро Сухінін підкреслив, що держава-агресор витрачає великі ресурси на розпалювання серед російського козацтва ненависті до українського народу, намагається посіяти розкол серед наших співвітчизників. Члени ради висловилися за проведення третього конгресу козацтва, спрямованого на ідейну та організаційну консолідацію державницьких сил, вирішили активізувати співпрацю з патріотичними громадськими формуваннями східної Європи та Прибалтики, вивчити досвід побудови територіальної оборони та підготовки резервістів.
Триватиме розширення Першої козацької історичної бібліотеки, у якій налічується вже понад півтора тисячі цінних та рідкісних видань з історії та культури українського народу. Активісти планують створювати нові філії у вищих та середніх навчальних закладах, приділити увагу молоді, що навчається в технікумах та ліцеях. Найближчим часом рада проведе науково-практичні конференції, присвячені вільному козацтву та повстанському руху під проводом Нестора Махна. Також учасники засідання підтримали пропозицію заступника директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Змапорізької ОДА Олександра Зубченка відзначити сторіччя розгрому більшовицького заколоту в м. Олександрівськ у грудні 1917 року. Тоді червоних вдалося перемогти завдяки об’єднанню загонів вільних козаків та гайдамаків.