Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення у понад 2,5 раза збільшили дальність deep strike по глибокому тилу агресора. Якщо 2022 року вдалося уразити воєнний об’єкт приблизно за 630 км, то нині українські далекобійні засоби успішно нищать воєнну машину ворога на відстані майже 1750 км.

Міністерство оборони нагадує знакові для України deep strike по рф та чому важливий розвиток далекобійних спроможностей нашої держави.

У грудні 2022 року Україна завдала удару по авіабазі «енгельс­2» в саратовській області — одному з головних аеродромів російської стратегічної авіації. Внаслідок атаки було пошкоджено два бомбардувальники Ту­95МС, здатні нести крилаті ракети. Для удару по цьому стратегічному об’єкту українські засоби deep strike подолали приблизно 650 км — рекордну відстань за підсумками першого року повномасштабного вторгнення.

Найбільший далекобійний успіх Сил оборони став для росії одним з резонансних провалів ППО 2022 року. Варто зазначити, що одночасно було уражено авіабазу «дягілево» в рязанській області рф (500—600 км).

2024 року Україна розширила географію далекобійних ударів на кілька стратегічних регіонів рф: 2 квітня вперше атаковано завод із виробництва «шахедів» у спеціальній економічній зоні «алабуга» (1200 км); 9 травня уражено НПЗ «газпром нєфтєхім салават» (1500 км).

Тобто 2024­й став роком, коли Україна розпочала перехід до системних далекобійних ударів по об’єктах воєнної машини рф. У лютому 2026 року підрозділи СБУ та інших складових Сил оборони уразили ухтинський нафтопереробний завод у республіці комі рф. Це підприємство на відстані приблизно 1750 км від державного кордону.

Зауважимо, що 2026 року Сили оборони України продовжують систематично завдавати ударів у ближньому і глибокому тилу, щоб примусити агресора до миру. Зокрема, в уфі на відстані майже 1400 км уражено НПЗ «башнєфть­новойл» та «башнєфть­уфанєфтєхім».

Нагадаємо, у березні було уражено п'ять стратегічних заводів і десять об'єктів нафтопереробки росії. Операції охопили територію від тимчасово окупованого Криму, Донецької і Луганської областей до глибоких тилових районів рф, зокрема ленінградську область.

Розвиток deep strike — один з оборонних пріоритетів нашої держави. На цьому наголошує Президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні наші дипстрайки — вже не сенсація, хоча щоразу це дуже справедлива й дуже приємна новина. Сьогодні наші українські дрони змінили докорінно підходи до ведення війни», — зазначає глава держави та підкреслює, що Україна досягла високого рівня у виробництві та застосуванні ракет.

За словами Президента, втрати росії від далекобійних ударів надзвичайно відчутні.

«Безумовно, ми атакуємо те, що болісно для росії. І це дуже болісно. Ми бачимо висновки. Сьогодні їхні втрати вимірюються вже десятками мільярдів. Це критичні втрати для росії», — зауважує Президент.

Як наголошував міністр оборони Михайло Федоров, мир в Україні настане тоді, коли небо буде закрите, російська армія втратить наступальний потенціал, економіка росії не витримає навантаження.

«Ми щодня працюємо, щоб це сталося. Щоб кожен день війни став загрозою для існування росії», — зазначав глава оборонного відомства.

Джерело:

Міністерство оборони