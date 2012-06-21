Козятинському міжрегіональному професійно-технічному училищу залізничного транспорту виповнилося 140 років. Це один із найстаріших навчальних закладів професійно-технічної освіти, який за роки роботи підготував для залізниці майже 60 тисяч кваліфікованих робітників. «Ваше училище є сучасним і прогресивним: 12 спеціальностей, які сертифіковані на міжнародному рівні, багаторічні стосунки з колегами з 9 країн Європи, можливість готувати за 24 спеціальностями висококваліфікованих спеціалістів та багато інших досягнень. Для області та держави підготовка кваліфікованих кадрів є пріоритетним напрямом, у якому ваш заклад також посідає провідне місце», — зазначив, вітаючи колектив зі святом, заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Ігор Івасюк. З 2002 року Козятинське МВПУЗТ є учасником міжнародної асоціації «Освіта без кордонів». У 2008 році міжнародна компанія International Education Society провела процедуру IES сеертифікації училища на підготовку робітничих кадрів з 12-ти професій. Навчальний заклад має високі рейтингові відзнаки — «Флагман освіти України», «Лідер професійно-технічної освіти України», «Лідер міжнародної діяльності», Лауреат конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті».
Олег ЧЕБАН