«Нікому не дозволю красти в армії. Тим, хто буде красти в армії, — руки повідрубую», — жорстко відповів Президент Петро Порошенко на запитання про затримання заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту держзакупівель і постачання Міноборони Володимира Гулевича. Розмова з журналістами відбулася під час відвідання одного зі столичних гуртожитків нового зразка для військовослужбовців Збройних сил.
«Це позиція Президента, бо армія — моя персональна турбота і одне з наших очевидних досягнень за три роки», — додав Президент, зазначивши, що відродження української армії було досягнуто зусиллями волонтерів, Міністерства оборони, Генерального штабу і глави держави.
Петро Порошенко зауважив, що підтримує передачу будь-якої підозри щодо корупції в правоохоронні органи, зокрема в Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Генеральну прокуратуру, СБУ, поліцію. «Замість того, щоб бігати по телевізійних екранах і займатися політиканством, єдине, що я чекаю від будь-кого, хто володіє інформацією про корупцію, — негайну її передачу до правоохоронних органів, включно з НАБУ. Це правильна громадянська позиція», — підкреслив Президент.
«І третя позиція: я наголошую на тому, що розслідування має бути проведено в найкоротші терміни, результати представлено суспільству й передано до суду», — зазначив Петро Порошенко, вважаючи неприпустимим затягування, коли подібні резонансні справи розслідують по кілька років, повідомляє департамент прес-служби АП.
«Це руйнує логіку боротьби з корупцією. Тому дуже сподіваюся, що в найкоротші терміни суспільство отримає повноцінну інформацію що і як трапилось. Бо Павловський, мені здається, очолював сектор «М», коли було дуже важко в Маріуполі. Він брав активну участь в антитерористичній операції. Маємо зробити дуже прозоре та ефективне розслідування. Винен — притягнуто до відповідальності. Не винен — не було чого починати», — резюмував Президент.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»